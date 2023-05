Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar-Aistaig/ Lkr. Rottweil) Versuchter Einbruch in den Musikraum der Turnhalle (05.-08.05.2023)

Oberndorf am Neckar-Aistaig (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter versucht in den Musikraum in der Turnhalle in der Schulstraße einzubrechen. Im Zeitraum von Freitag, 9 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, hebelten die Täter die Zugangstür im Erdgeschoß auf und gelangten so in die Innenräume der Sporthalle. Das Aufhebeln der Zugangstür zum Musikraum versuchten die Einbrecher vergeblich. Ohne Beute verließen die Unbekannten das Gebäude. Der an den Türen entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro von der Polizei geschätzt. Zeugen, die im Verlauf des vergangenen Wochenendes etwas Verdächtiges im Bereich der Turnhalle beobachtet haben, oder die sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell