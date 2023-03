Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Brände in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots)

Am 29.03.2029 gingen gegen 18:30 Uhr bei der Rettungsleitstelle des Landkreises MSE und der Einsatzleitstelle der Polizei mehrere Meldungen ein, dass im Bereich des Hochstraße in Neubrandenburg ein Haus brennen soll. Sofort wurden 15 Kameraden der ansässigen Berufsfeuerwehr mit insgesamt 6 Einsatzfahrzeugen zum Einsatzort entsandt. Unterstützt wurden sie von Beamten des PHR Neubrandenburg. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Gerichtsberg brannte eine leerstehende Holzhütte in voller Ausdehnung. Diese ca. 25 Quadratmeter große Hütte befindet sich auf dem Gelände des sogenannten "Indianerdorfes". Der Brand konnte schnell durch die Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 500,-Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Brandort wurde dann durch den Kriminaldauerdienst des KK Neubrandenburg untersucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von Brandstiftung ausgegangen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen Unbekannt eingeleitet. Gegen 21:05 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg erneut über einen Brand informiert. Jetzt brannte ein Stuhl, welcher sich an einer Hauswand des leerstehenden Hochhauses in der Villejuifer Str. befand und Altpapier. Das Feuer wurde durch Bekannte der Hinweisgeberin gelöscht. Wer den Stuhl angezündet hat, ist zur Zeit unbekannt. Ermittelt wird hier wegen des Verdachtes einer Sachbeschädigung. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10,-Euro. Eine Gefahr, dass das Feuer auf die Hauswand überspringen hätte können, bestand nicht. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

