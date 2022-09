Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zeugenaufruf nach Unfall mit verletztem Radfahrer

Borken (ots)

Unfallzeit: 01.09.2022, 12:45 Uhr; Unfallort: Borken, Nordring Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Donnerstag in Borken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 86-jähriger Borkener hatte gegen 12.45 Uhr den Nordring befahren und war nach links in den Butenwall abgebogen. Dabei erfasste sein Wagen den 32-Jährigen: Dieser hatte den Radweg am Nordring in Richtung Gemen befahren und querte gerade die beampelte Einmündung zum Butenwall. Der Borkener stürzte auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Zur genaueren Abklärung des Sachverhalts bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Verkehrskommissariat in Borken in Verbindung zu setzen. (to)

