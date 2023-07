Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230703-1: Zwei Autofahrer bei Alleinunfällen schwer verletzt

Bedburg und Hürth (ots)

Verkehrskommissariat hat Ermittlungen aufgenommen

Bei einem Verkehrsunfall in Bedburg in der Nacht zu Samstag (1. Juli) wurde ein Autofahrer (18) schwer verletzt. Laut ersten Ermittlungen handelte es sich um einen Alleinunfall. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut derzeitigem Sachstand fuhr der 18-Jährige gegen 1.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Herderstraße in Richtung Offenbachstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei zog sich der Mann die schweren Verletzungen zu.

In Hürth-Fischenich wurde ein weiterer Autofahrer (55) bei einem Alleinunfall am Samstagmorgen (1. Juli) schwer verletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 55-Jährige gegen 7 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Bonnstraße in Fahrtrichtung Brühl unterwegs gewesen sein. Auf Höhe der Bahnhaltestelle Fischenich kam der Hyundaifahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast. Der Autofahrer zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu.

In beiden Fällen sicherten Polizisten die Spuren an den Unfallorten und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zu beiden Unfällen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell