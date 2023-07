Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230703-3: Räuberische Erpressung: Täter drohten mit Messer

Bergheim (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Polizisten haben am späten Samstagabend (1. Juli) in Bergheim-Kenten die Fahndung nach zwei bislang unbekannten Tätern aufgenommen. Den etwa 15- bis 18-Jährigen wird vorgeworfen, den Angestellten einer Tankstelle mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld erpresst zu haben.

Gegen 21.55 Uhr, kurz vor Ladenschluss, sollen die unbekannten Täter das Tankstellengelände an der Kölner Straße betreten haben. Eine der Personen sei in der Tür des Tankstellengebäudes stehen geblieben, so dass sich diese nicht mehr schließen ließ. Zeitgleich habe er eine weitere Person hinzugerufen, die den Verkaufsraum betrat und zum Kassenbereich lief. Der Unbekannte habe den Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Der Angestellte habe ihm daraufhin Geld aus der Kassenschublade gegeben. Dieses habe er in einen blauen Rucksack gesteckt und sei dann mit seinem Komplizen in unbekannte Richtung geflohen.

Der Täter, der die Tür blockierte, soll einen hellen Kapuzenpullover, eine dunkle Cargohose, eine schwarze Mütze, schwarze Handschuhe sowie weiße Sneaker getragen haben. Sein Komplize soll einen hellen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose, schwarze Schuhe, schwarze Handschuhe, eine Sonnenbrille und einen medizinischen Mundschutz getragen haben. Bei sich hatte er, nach derzeitigem Sachstand, außerdem einen blauen Rucksack.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell