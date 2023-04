Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Ellwangen: Alleinbeteiligter Sturz eines Motorradfahrers

Am Samstagmittag, gegen 12:55 Uhr, verlor ein 18-jähriger Motorradfahrer auf der Kreisstraße zwischen Rattstadt und Ellwangen-Hardt die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und verletzte sich schwer. Mögliche Ursache könnte eine Unebenheit in der Straße gewesen sein. Der Sachschaden am Motorrad belief sich auf ca. 10.000 EUR.

Schwäbisch Gmünd- Weiler i.d.B.: Motorradfahrer gestürzt

Am Samstagmittag, gegen 13:00 Uhr, stürzte ein 21-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt in einer Rechtskurve auf der L1160 zwischen Degenfeld und Weiler i.d.B. Dabei verletzte er sich schwer und kam ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 500 EUR.

Rainau-Buch: Unfall zwischen Pkw und E-Bike

Am Samstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, fuhr ein 48-jähriger Pkw-Lenker vom Bucher Stausee in Richtung Buch. Als er nach links in die Kreuzgasse abbog, übersah er den entgegenkommenden 72-jährigen E-Bike-Fahrer, welcher durch den Zusammenstoß verletzt wurde. Der Fahrradfahrer wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1.800 EUR.

Aalen: Raub in Innenstadt

Am Sonntagmorgen, gegen 05:45 Uhr, wollte der 22-jährige Geschädigte im Nördlichen Stadtgraben Geld an einem Automaten abheben, als er von zwei männlichen Personen angesprochen und bedroht wurde. Diese forderten die Herausgabe von Geld. Nachdem der Geschädigte 125 EUR übergeben hatte, hörte er noch wie sich die Täter über ein mitgeführtes Küchenmesser unterhielten. Eine genauere Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Aalen fortgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell