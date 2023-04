Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Sachbeschädigung, Verkehrunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in ein Einzelhandelsgeschäft

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter über den Nebeneingang Zugang in ein Einzelhandelsgeschäft in der Postgasse. Die Täter durchsuchten mehrere Schubladen und Schränke und rissen einen Tresor aus der Wand, in welchem sich Bargeld befand. Hinweise zur Tat, die sich zwischen 18:45 Uhr und Mitternacht ereignete, werden von der Polizei Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegengenommen.

Aalen: Eingangstüre beschädigt

Ein bislang noch unbekannter Täter schlug in der Nacht von Freitag auf Samstag, im Eingangsbereich des Job Centers, in der Hopfenstraße, eine Scheibe kaputt. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 entgegen.

Westhausen: Auffahrunfall - Motorradfahrer schwer verletzt

Auf der Landesstraße 1029 ereignete sich am Freitag, gegen 15:45 Uhr, ein Auffahrunfall. Ein 37-jähriger Ford-Fahrer fuhr von der Bundesstraße 290 kommend in Richtung Jagsthausen und wollte nach links abbiegen. Ein hinterherfahrender Motorradfahrer erkannte den bremsenden Ford zu spät und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 24-jährige Kawasaki-Lenker schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschaffte sich ein unbekannter Täter am Marktplatz Zugang in ein Einzelhandelsgeschäft. Er durchsuchte den Verkaufsraum. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Zeugen der Tat sollen sich bitte beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell