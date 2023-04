POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Rot am See: Einbruchsverdächtige ertappt - Widerstand bei Festnahme

Aalen (ots) - Neresheim: In Tankstelle eingebrochen - Zigaretten entwendet Gegen 1.45 Uhr am Freitagmorgen wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Nacht in eine Tankstelle in der Nördlinger Straße eingebrochen sind und aus dem Verkaufsraum Zigaretten im Wert von rund 4000 Euro entwendet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen. Heubach: Schaden verursacht und ...

