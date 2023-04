Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Raub

Aalen (ots)

Waiblingen-Neustadt: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Pfarräcker", entstand am Freitagnachmittag, gegen 13:20 Uhr, ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Eine 80-jährige Smartfahrerin ging fälschlicherweise davon aus, dass ein wartender Mercedes Vito nach links abbiegen wird und überholte das Fahrzeug auf der rechten Seite. Hierbei es zum Zusammenstoß kam.

Waiblingen: Fahrradfahrerin verletzt

Am Donnerstagabend, gegen 18:40 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr in der Jesistraße / Devizestraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 60 Jahre alte Radfahrerin leicht verletzt wurde. Sie befuhr den Kreisverkehr und wurde dabei von einer 45-jährigen Pkw-Lenkerin, die in den Kreisverkehr einfuhr, übersehen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Schorndorf: Ladung zu hoch

Weil ein Lkw-Fahrer die Höhe seiner Ladung nicht richtig einschätzte, kollidierte er am Freitagnachmittag, kurz vor 17:00 Uhr, mit der Decke des Sünchentunnels auf der Bundesstraße 29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und Reinigung zeitweise gesperrt werden.

Korb: Raub mit Schusswaffe

Ein unbekannter Mann sprach am Samstag, gegen 2:00 Uhr, zwei 18-jährige Männer im Bereich der Fritz-Klett-Straße, nahe eines Geldautomaten, an und fragte nach Drogen und Geld. Nachdem die Männer dies verneinten, bedrohte der Unbekannte die Männer mit einer Schreckschusswaffe und gab schließlich zwei Schüsse ab. Einer der beiden Männer wurde dabei am Hals verletzt. Der Unbekannte flüchtete zusammen mit seiner weiblichen, circa 18-jährigen Begleitung. Bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen circa 180 cm großen, athletischen Mann handeln, der einen grauen Pullover und eine schwarze Basecap trug. Zudem hatte er eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung auf. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 07151/950-422.

Fellbach: Unfallflucht mit einer Leichtverletzten

Am Freitag, um 15:15 Uhr, wurde eine 55-jährige Fußgängerin auf dem Gelände einer Tankstelle in der Erich-Herion-Straße leicht verletzt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit einem schwarzen Mercedes-Benz über den Fuß der Fußgängerin und entfernte sich anschließend ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell