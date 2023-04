Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Westercelle - feuerroter Nachmittag am 22. April im neuen Feuerwehrhaus!

Am 22. April ist es endlich so weit, das neue Feuerwehrhaus in Westercelle öffnet seine Türen für jedermann.

Ein Blickfang ist es von außen auf jeden Fall, mit seiner schwarzen Fassade und den roten Fenstern - doch wie sieht es eigentlich von innen aus? Diese Frage und viele andere Fragen zum Haus und zum Thema Feuerwehr beantworten die Frauen und Männer der Ortsfeuerwehr Westercelle gerne am Samstag, den 22. April. In der Zeit von 14 bis 21 Uhr veranstaltet die Wehr einen bunten Tag der offenen Tür. Hierbei sind natürlich auch die Fahrzeuge der Wehr zu sehen und auch die Jugendfeuerwehr präsentiert sich mit Spiel und Spaß.

Livemusik für jedermann wird es dann ab 17 Uhr geben. Mit der Band "Mind the Gap" ist für gute Stimmung gesorgt und auch um das leibliche Wohl wird sich gekümmert.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Hannoverschen Heerstraße 140. Ein Nachmittag für die ganze Familie!

