FW Celle: Schwerer Verkehrsunfall mit 6 Verletzten am Sonntag

Celle (ots) - Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Ortsfeuerwehr Altencelle am Donnerstagabend gerufen, als um 20:20 Uhr die digitalen Meldeempfänger der Wehr auslösten. Die Einsatzmeldung lautete "Person im Gully". Bei Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort bestätigte sich die Meldung, eine Person war in einen Abwasserschacht auf einem Privatgrundstück ...

