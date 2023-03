Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Brennt Papierpresse in Altencelle!

Celle (ots)

Am Samstag um 14:24 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Altencelle zu einem Lebensmitteldiscounter im Stadtteil Altencelle alarmiert. Hier war es zu einem Schwelbrand in einer Papierpresse und des angeschlossenen Papiercontainers, in den das gepresste Material transportiert wird, gekommen.

Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte weiterhin Brandgeruch festgestellt werden. Eine eingehende Kontrolle des Papiercontainers war jedoch nicht möglich, da dieser vollkommen geschlossen und mit der Papierpresse verbunden war.

Durch die Einsatzkräfte wurde zunächst die Verbindung des Containers zur Presse gelöst. Im Anschluss wurde der Container mit der Seilwinde eines Rüstwagens von der Papierpresse und dem Gebäude weggezogen. Dann konnte der Papiercontainer im Bereich des Anschlusses an die Presse kontrolliert werden. Ein weiterer Einsatz war nicht erforderlich.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Altencelle mit zwei Fahrzeugen, der Rüstwagen der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache sowie die Polizei und der Rettungsdienst.

