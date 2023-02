Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unbekanntes Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und beschädigt Leitpfosten

Landesbergen (ots)

Landesbergen (ZIE)

In der Nacht vom 24. auf den 25. Februar 2023 befuhr ein unbekanntes Fahrzeug (vermutlich Pkw) die Brückenstraße in Landesbergen aus Rtg. Anemolter kommend in Rtg. Landesbergen. Beim Durchfahren einer Rechtskurve zwischen Anemolter und dem Kieswerk übersteuerte der Pkw höchstwahrscheinlich und kam in der Folge nach rechts von der Straße ab. Im Seitenraum wurde sodann ein Leitpfosten überfahren und beschädigt. Aufgrund der festgestellten Spuren im Erdreich des neben der Straße befindlichen Acker kann davon ausgegangen werden, daß die Befreiung des Pkw einige Zeit in Anspruch genommen haben dürfte, bevor sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Daher werden mögliche Zeugen, die dort entsprechende Beobachtungen getätigt haben, gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 70 Euro.

