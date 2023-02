Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: LKW kippt in Straßengraben

Bücken (ots)

(MAR) Ein LKW liegt vollständig im Straßengraben an der L352 bei Bücken.

Am 24.02.2023, gegen 12:45 Uhr kippte eine Sattelzugkombination auf der L352 zwischen Bücken und Nordholz um. Der LKW liegt folglich vollständig im Straßengraben. Nach Angaben des 64-jährigen Fahrers war dieser in Richtung der B6 unterwegs. Als ein weiterer Sattelzug entgegenkam, fuhren beide möglichst weit rechts im Bereich des Wegeseitenraums, um einander schadensfrei passieren zu können. Dieser war durch die Witterung durchfeuchtet und bot für ein Gewicht von ca. 40 Tonnen nicht mehr genug Widerstand. Als beide LKW auf gleicher Höhe aneinander vorbeifuhren, kam der später verunfallte Sattelzug u.a. aufgrund des Fahrtwindes nach rechts von der Fahrbahn ab. Der LKW kippte langsam auf die rechte Seite in den Straßengraben. Glücklicherweise ist der Fahrer der Sattelzugkombination unverletzt. Die L352 bleibt für die Dauer der Bergung voraussichtlich die nächsten sechs Stunden gesperrt. Die Umleitung der Vollsperrung ist durch die Straßenmeisterei ausgeschildert. Gegen den Fahrer wurde durch die Beamten des Polizeikommissariats in Hoya ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

