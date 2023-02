Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Festnahme nach Verdacht des versuchten Wohnungseinbruchs

Nienburg (ots)

(KEM) Gestern Abend, den 23.02.2023, haben Einsatzkräfte der Polizei Nienburg drei junge männliche Personen festgenommen, die dringend wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls verdächtigt sind.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen versuchten die Beschuldigten in eine Wohnung an der Wilhelm-Rothert-Straße in Nienburg einzubrechen. Die Polizei entsandte unverzüglich mehrere Streifenwagen, die sich aus unterschiedlichen Richtungen dem Einsatzort näherten. Die Polizeibeamten stellten sodann drei Verdächtigen auf dem tatbetroffenen Grundstück fest.

Die Heranwachsenden, ein 18-Jähriger aus der Region Hannover, ein 18-Jähriger sowie ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Nienburg, wurden von den Polizeibeamten mit zur Dienststelle genommen. Auf Antrag der StA Verden wurde durch den richterlichen Bereitschaftsdienst die Beschlagnahme mitgeführter Werkzeuge, die als mögliche Tatwerkzeuge in Betracht kommen, sowie der Mobiltelefone der Beschuldigten angeordnet. Nach der Durchführung polizeilicher Maßnahme wurden die Beschuldigten wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell