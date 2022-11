Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrerflucht in Wülpke: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Porta Westfalica (ots)

Weil sich ein bisher unbekannter Fahrzeugführer nach einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin am Donnerstagmittag von der Unfallstelle entfernt hat, bittet die Polizei um Hinweise zu ihm.

Den Erkenntnissen nach war eine 16-Jährige aus Porta Westfalica gegen 13.15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Grabenstraße in Fahrtrichtung der Rintelner Straße unterwegs, als ihr ein silberner Pkw entgegenkam. Da dessen Fahrer der Aussage der Jugendlichen zufolge seinen Wagen plötzlich in ihre Richtung steuerte, wich sie nach rechts aus und stürzte. Dennoch fuhr der Unbekannte mit seinem Auto davon. Dies gab die Geschädigte am Freitag den Beamten im Beisein eines Erziehungsberechtigten auf der Polizeiwache in Minden zu Protokoll.

Zudem konnte die Portanerin den Polizisten berichten, dass der Fahrer des silbernen Autos zwischen 50 und 60 Jahre alt gewesen sein dürfte und braune längere Haare gehabt habe. Die 16-Jährige wollte sich eigenen Angaben zufolge selbständig in ärztliche Behandlung begeben.

Hinweise zum Fahrer werden vom Verkehrskommissariat Minden unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell