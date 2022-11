Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Reifen von mehreren Autos zerstochen

Bad Oeynhausen (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen die Reifen von mehreren Autos zerstochen. So meldete man der Polizei entsprechende Taten aus der Hermann-Löns-Straße, der Steinstraße, dem Cheruskerweg und der Friedenstraße. Die Ermittler bitten um Hinweise zu zwei Jugendlichen.

Während man in den Nachtstunden von Donnerstag auf Freitag, den 11. November in der Hermann-Löns-Straße einen Fiat Cinquecento, einen Opel Zafira, einen VW Lupo sowie einen Mercedes Vito beschädigte, rückten im Cheruskerweg in der gleichen Nacht ein vor einem Wohnhaus stehender Seat und in der Friedenstraße ein Toyota Avensis in den Fokus der Täter. Zudem hatten Unbekannte im Zeitraum Montag, 7. November, 14 Uhr bis Dienstag, 8. November, 11 Uhr an einem Opel Corsa in der Steinstraße eine entsprechende Sachbeschädigung begangen.

Am Donnerstagabend waren einer Anwohnerin zwei mutmaßlich tatverdächtige Jugendliche - ein Mädchen und ein mit einer roten Jacke bekleideter Junge - in der Hermann-Löns-Straße aufgefallen. In Verbindung mit den beiden Unbekannten konnte die Frau den Beamten berichten, dass sie verdächtige Zischgeräusche gehört habe. Ob ein Zusammenhang besteht, ist unklar.

Zeugenhinweise werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell