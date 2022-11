Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendliche werfen mobile Toiletten um

Lübbecke (ots)

Am Mittwochabend meldete man der Polizei gegen 22.35 Uhr in der Stadt randalierende Jugendliche. Die, so die Angaben einer Zeugin, würden in der Obernfelder Allee mobile Toiletten umwerfen.

Vor Ort bemerkten die Beamten eine Personengruppe, die bei Erblicken des Streifenwagens die Flucht ergriff. Diese gelang einem 17-Jährigen aus Lübbecke nicht, er konnte von den Gesetzeshütern gestellt werden. Hinsichtlich der beiden an der dortigen Baustelle umgeworfenen Toiletten, zeigte sich der tatverdächtige Teenager ahnungslos. Er habe mit der Sachbeschädigung nichts zu tun, gab er zu Protokoll.

Nach Feststellung seiner Personalien konnte der Jugendliche gehen. Die beschädigten Sanitäranlagen wurden wieder aufgerichtet. Zudem wurde seitens der Beamten eine Strafanzeige gefertigt.

