Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, B34, Lkr. Konstanz) 63-Jährige bei Auffahrunfall auf der B34 verletzt (22.03.2023)

Bodman-Ludwigshafen, B34 (ots)

Eine Person ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 34 zwischen Bodman-Ludwigshafen und Espasingen am Mittwochnachmittag verletzt worden. Ein 59-Jähriger fuhr gegen 14:30 Uhr mit einem Mercedes GLC auf der B34 von Bodman-Ludwigshafen in Richtung Espasingen. Auf Höhe der Einmündung zum Campingplatz "Schachenhorn" prallte der Daimler in das Heck eines verkehrsbedingt wartenden Dacia Duster, der nach links auf den Campingplatz abbiegen wollte. Die 63-jährige Beifahrerin des Dacias erlitt durch die Kollision Verletzungen, ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, den Schaden am Dacia schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell