POL-REK: 230705-1: Radfahrer nach Zusammenstoß in Einmündung leicht verletzt

Bergheim (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Am frühen Mittwochnachmittag (4. Juli) ist ein Fahrradfahrer (37) bei der Kollision mit einem Mitsubishi leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine Autofahrerin (26) gegen 14.45 Uhr auf der Landesstraße (L) 279 in Richtung Bundesstraße (B) 477. An der Einmündung beabsichtigte sie eigenen Angaben zufolge, nach rechts in Richtung Niederaußem abzubiegen. Zeitgleich sei der Radfahrer auf dem Radweg neben der B 477 in Richtung Rheidt gefahren. Im Einmündungsbereich sei es dann zum Zusammenstoß zwischen dem abbiegenden Mitsubishi der 26-Jährigen und dem Radfahrer gekommen. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

