Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230705-4: Atemalkoholvortest zeigte über 3 Promille an

Frechen (ots)

Blutprobe bei Radfahrer angeordnet

Polizisten haben am Dienstagnachmittag (4. Juli) in Frechen einen Fahrradfahrer (36) kontrolliert. Sie ordneten bei dem Mann die Entnahme einer Blutprobe an und fertigte eine Anzeige.

Gegen 17.40 Uhr bemerkten die Polizisten den 36-Jährigen auf seinem Fahrrad auf der Franzstraße. Er fiel den Beamten durch eine unsichere Fahrweise auf. Auf Anhaltezeichen reagierte der Mann zunächst nicht. Erst als die Polizisten die Hupe des Streifenwagens betätigten, hielt der Fahrer an. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Uniformierten in seiner Atemluft einen deutlichen Alkoholgeruch war. Ein Vortest zeigte einen Wert von über 3 Promille an.

Auf der Polizeiwache entnahm ein Arzt auf Anordnung eine Blutprobe. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr aufgenommen. (hw)

