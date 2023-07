Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bubsheim/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannter verletzt ein Schaf erheblich- Polizei sucht Zeugen (26./27.06.2023)

Bubsheim (ots)

In der Nacht vom Montag, 26.06.2023, bis Dienstag, 27.06.2023, ist ein Schaf von einem Unbekannten auf dem Gewann "Krumme Äcker" schwer verletzt worden. Das Tier lebt in einer Herde mit zehn weiteren Artgenossen auf einer umzäunten Weide zwischen Bubsheim und Böttingen. Der 61-Jährige Besitzer fand das Schaf am Dienstagmorgen, gegen 8 Uhr, schwer verletzt auf. Es hatte Schnittverletzungen, die weit aufklafften. Ein hinzugezogener Tierarzt versorgte das Schaf umgehend. Das Tier überlebte. Noch vor dem Auffinden des verletzten Schafes stellte der Besitzer fest, dass die Stromleitung des Zaunes zwischen zwei Pfosten durchtrennt und der Schlauch für die Wasserversorgung der Herde entfernt wurde. Hierdurch liefen insgesamt 300 Liter Wasser aus und versickerten im Boden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass ein Unbekannter den Elektrozaun durchtrennte, um auf die Weide zu gelangen, dort das Schaf mit einem spitzen Gegenstand absichtlich verletzte und die Wasserversorgung manipulierte. Die Polizei in Tuttlingen, Abteilung Gewerbe und Umwelt, hat die Ermittlungen wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz und der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen im Gewann "Krumme Äcker" gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 oder beim Polizeiposten Wehingen (07426 124-0), zu melden.

