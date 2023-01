Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Friedrichsthal (ots)

Am Montagmorgen, 30.01.2023, ca. 07:42 Uhr, kam es in der Grubenstraße in Friedrichsthal zu einem Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Fahrzeugführer.

Der Unfallhergang ist aufgrund der Aussage einer unbeteiligten Augenzeugin geklärt, diese korrespondiert mit der objektiven Spurenlage an der Unfallstelle. Demnach befuhr ein 64-jähriger männlicher Fahrzeugführer mit einem Pkw der Marke Audi die Grubenstraße in Friedrichsthal, in Fahrtrichtung Feuerwehr Friedrichsthal. Zum Unfallzeitpunkt herrschte erhebliche Straßenglätte durch Glatteis infolge von Eisregen, der Fahrbahnverlauf ist abschüssig und leicht kurvig im Bereich der Unfallörtlichkeit. Aufgrund der Witterung und/oder den Straßenverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit, verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug und kollidierte zunächst mit der linksseitigen Schutzplanke. Anschließend schleuderte der Pkw nach rechts und kollidierte hier mit einem Brückengeländer. Das Geländer der Brücke wurde vollständig durchbrochen, so dass das Fahrzeug von der Brücke stürzte, Fallhöhe ca. 5m auf einen darunter liegenden Gehweg. Das Fahrzeug überschlug sich im Fallen und kam auf dem Dach in Unfallendlage. Der alleinige Fahrzeuginsasse verstarb an der Unfallstelle noch im Fahrzeug. Die Grubenstraße wurde im Bereich der Unfallstelle für die Dauer von ca. drei Stunden voll gesperrt.

