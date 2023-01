POL-SUL: Polizeipräsenz in der Saarbrücker Innenstadt und im Stadtbezirk Dudweiler

Quierschied (ots) - Am 20.01.2023 erschien ein Vater mit seiner 10-jährigen Tochter auf der Polizeidienststelle in Sulzbach und gab an, dass seine Tochter gegen 14 Uhr auf dem Heimweg von der Lasbachschule in Quierschied von einem unbekannten Mann zunächst beobachtet und im Anschluss angesprochen worden sei. Der Mann habe gefragt, ob sie mit ihm ein Eis essen wolle. Hierfür müsse es mit ihm nach Hause kommen. Das Kind ...

mehr