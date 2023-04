Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nachbar bemerkt Einbrecher

Meinerzhagen (ots)

Zwei Einbrecher brachen am Montagabend, gegen 23:45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße Vorderhagen ein. Sie schlugen dafür eine Fensterscheibe ein. Ein Nachbar nahm das Klirren wahr, begab sich nach draußen und hielt Nachschau. Er konnte noch beobachten, wie zwei Personen in einem schwarzen Audi in Richtung Valbert flüchteten. Eine genauere Beschreibung des Fahrzeugs oder der Personen liegt nicht vor. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Weiterführende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (schl)

