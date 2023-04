Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchte und vollendete Brandstiftungen an Fahrzeugen/Wohnungsinhaber überrascht mutmaßliche Einbrecher/Kabel von Rohbau entwendet/Audi SQ7 gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Im Stadtgebiet Lüdenscheid kam es am Wochenende erneut zu Brandstiftungen an Fahrzeugen. An der Hohe Steinert versuchte am Samstag ein unbekannter Täter zwischen 20:45 und 21:05 Uhr einen BMW I4 und einen Opel Adam anzuzünden. In demselben Zeitraum wurde zudem der Auflieger eines LKW in derselben Straße durch Flammen beschädigt. Die Geschädigten merkten glücklicherweise im Falle der Autos frühzeitig die Flammen und löschten, bevor ein Schaden eintreten konnte. Der leichte Brand am Auflieger des LKW erlosch offenbar von selber. In dem betroffenen BMW befand sich zudem zur Tatzeit der Besitzer des Autos. Auch dieser bemerkte keinen möglichen Täter und wurde erst durch Brandgeruch auf die versuchte Brandstiftung aufmerksam.

Gegen 22:40 Uhr bemerkte ein Zeuge Unterm Freihof einen brennenden Gegenstand an einem Fiat. Er löschte und entfernte diesen, bevor das Feuer auf das Fahrzeug übergreifen konnte.

Am Eibenweg brannte, gegen 23:40 Uhr, ein Teil eines Wohnwagens. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein neben dem Wohnwagen stehender VW Passat wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt.

An der Ludwigstraße entfernte eine Fahrzeugbesitzerin, gegen 01:50 Uhr, einen brennenden Gegenstand von ihrem Auto. Es entstand kein größerer Schaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung in den genannten Fällen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Am Karlsbader Weg hat der Inhaber einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Samstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, Einbrecher überrascht. Der Mann stellte verdächtige Geräusche fest und blickte daraufhin aus dem Fenster. Dort sah er zwei junge Männer, die nicht großer als 1.75m und dunkel gekleidet waren. Sie liefen weg, als sie durch den Geschädigten angesprochen wurden. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Einbruchdiebstahls. (schl)

Von einem Rohbau an der Wiesenstraße habe unbekannte Täter über das Wochenende Elektrokabel gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie ein Holzbrett gewaltsam wegdrückten. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

Ein Audi SQ7 stahlen unbekannte Täter zwischen Sonntagabend, 19:00 Uhr und Sonntagmorgen, 08:00 Uhr an der Stüttinghauser Ringstraße. Das Fahrzeug ist mit dem Keyless-Go System ausgestattet. Das blaue Auto wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Ein 20-Jähriger und ein 19-Jähriger (beide aus Lüdenscheid) beschädigten nach derzeitigem Kenntnisstand am frühen Freitagmorgen, gegen 02:30 Uhr, an der Berliner Straße ein Kleinkraftrad mit einem Gullideckel. Anschließend entfernten sie sich in Richtung des Parks zwischen Bromberger Straße und Berliner Straße. Polizeibeamte trafen die Tatverdächtigen dort nachfolgend an. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Nach erfolgter Feststellung der Personalien erhielten die beiden jungen Männer einen Platzverweis. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell