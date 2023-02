Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Schenefeld: Feuerwehr rettet zwei Personen bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus

Pinneberg (ots)

Datum: Mittwoch, 15. Februar 2023, 02.15 Uhr +++ Einsatzort: Schenefeld, Am Wasserberg +++ Einsatz: FEU R10 (Feuer, Großeinsatz Rettungsdienst - 6-10 Verletzte)

Schenefeld - Gegen 02.15 Uhr gingen in der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn mehrere Notrufe ein. In der Straße Am Wasserberg in Schenefeld kam es zu einem Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus in städtischer Nutzung. Da noch Personen im Gebäude waren, wurde das Einsatzstichwort auf Feuer mit Menschenleben in Gefahr erhöht und Vollalarm für die freiwilligen Helfer aus Schenefeld ausgelöst. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten sich bereits mehrere Personen aus dem Brandobjekt eigenständig retten. Dennoch wurden in der Anfangsphase weitere Personen im Gebäude vermisst, somit leiteten die eingesetzten Einsatzkräfte sofort eine Menschenrettung ein. Zwei Personen wurden mit tragbaren Leitern aus dem Obergeschoss gerettet. Zur Brandbekämpfung ließ Berens, Wehrführer in Schenefeld, zwei Angriffstrupps unter schweren Atemschutz mit einem C-Rohr das Brandereignis im Treppenraum bekämpfen.

Insgesamt wurden 13 Personen rettungsdienstlich gesichtet. Davon 9 Erwachsene und 4 Kinder. Alle Bewohner verblieben an der Einsatzstelle. Ein Bewohner wurde leicht verletzt, verweigerte aber einen Transport in das Krankenhaus.

In der Spitze waren mehr als 45 ehrenamtliche Retter im Einsatz. Dazu kamen mehrere Rettungs- und Notarztwagen-Besatzungen der RKiSH sowie die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen vor Ort waren. Für die Bewohner wurde ein Linienbus der VHH als Aufenthaltsmöglichkeit organisiert. Sie konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Brandobjekt wurde der Stadt Schenefeld im Anschluss für weitere Maßnahmen übergeben.

Zu der Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

