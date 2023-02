Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Tornesch - Verkehrsunfall mit LKW verursacht Gewässerverschmutzung mit Betriebsstoffen

Pinneberg (ots)

Tornesch: Verkehrsunfall mit LKW verursacht Gewässerverschmutzung mit Betriebsstoffen. Datum: Mittwoch, 1. Februar 2023, 15.36 Uhr +++ Einsatzort: Tornesch, Wischmöhlenweg +++ Einsatz: THAUST G WASSER (Technische Hilfe größer Standard, Austritt von Betriebsstoffen im Wasser)

Tornesch: Bei einem Unfall eines LKW-Tiefladers auf einer Brücke im Wischmöhlenweg in Tornesch kam es zu einem Austritt von mehreren Litern Hydrauliköl. Die Feuerwehren Tornesch, Uetersen und Wedel mussten mit Ölsperren, Ölmatten und einem Boot anrücken, um die Ausbreitung einzugrenzen. Der Einsatz dauerte insgesamt 4 Stunden. Aus bisher ungeklärter Ursache war ein mit Zugmaschinen beladener Sattelzug mit einer Brücke über den Orthbrooksgraben kollidiert. Dabei kam es zu einem Austritt von Hydrauliköl. Das Öl ergoss sich von dort direkt in den Graben, der nach einigen hundert Metern in die Pinnau mündet.

Die um 15.36 Uhr erstalarmierte Feuerwehr Tornesch begann sofort damit, das weiterhin auslaufende Öl mit Bindemitteln einzudämmen. Zudem wurde umgehend die Feuerwehr Uetersen mit ihrem Boot dazu alarmiert. Sie unterstützte mit Auffangmaterial und brachte ihr Boot in der Pinnau zu Wasser, um die Ausbreitung des Ölfilms zu erkunden. Weiterhin wurde das Umweltamt hinzugezogen, um die Auswirkungen einschätzen zu können.

Im weiteren Einsatzverlauf kam auch noch die Feuerwehr Wedel mit speziellen Ölbindematten zum Einsatz hinzu. Durch die Feuerwehr wurden insgesamt drei Ölsperren an verschiedenen Stellen im Orthbrooksgraben und an der Mündung zur Pinnau errichtet. Für die 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr gestaltete sich besonders die Bergung des verunfallten LKW als Herausforderung. Teile des Sattelzuges wurden durch eine Spezialfirma geborgen. Bei der Bergung musste auch der Rüstwagen der Feuerwehr Uetersen unterstützen. Um 19.38 Uhr konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Kräfte:

Feuerwehr Tornesch: 30 mit 6 Fahrzeugen, Feuerwehr Uetersen: 15 mit 7 Fahrzeugen, Feuerwehr Wedel: 2 mit 1 Fahrzeug, KFV Pinneberg: 2 mit 2 Fahrzeugen, Polizei, Umweltamt Einsatzleiter: Marcus Rohwedder, Ortswehrführer Tornesch-Esingen

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell