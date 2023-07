Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen - Schwarzwald-Baar-Kreis) Badeunfall - Schwimmer im Riedsee ertrunken (08.07.2023)

Donaueschingen (ots)

Am Freitagabend kam es zu einem größeren Rettungs- und Sucheinsatz am Riedsee bei Donaueschingen. Gegen 19.40 Uhr wurde gemeldet, dass ein 84-jähriger Schwimmer offensichtlich körperliche Probleme bekommen hatte. Seine Ehefrau, welche ebenfalls im Riedsee schwamm, bemerkte, dass ihr Mann untergegangen war und nicht wiederauftauchte. Sofort alarmierte Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, DLRG und Polizei leiteten eine Suchaktion ein. Ein Rettungshubschrauber und später auch ein Polizeihubschrauber versuchten den Schwimmer im Wasser ausfindig zu machen. Rettungstaucher der DLRG suchten vergeblich nach dem Mann. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde der Sucheinsatz ohne Erfolg unterbrochen. Am Samstagmorgen begann man erneut mit einer Absuche des Sees auch mit Hilfe von Wassersuchhunden. Gegen 10.30 Uhr wurde auf dem See eine leblose Person im Wasser festgestellt, die als der vermisste Schwimmer identifiziert werden konnte. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

