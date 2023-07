Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Pfohren/Schwarzwald-Baar-Kreis) Frontalzusammenstoß (09.07.23)

Konstanz (ots)

Am Sonntag, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der B31 zwischen Donaueschingen und Geisingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 38-jährige Fahrer eines 3er BMW fuhr auf der B31 in Fahrtrichtung Geisingen und geriet kurz nach der Abzweigung Pfohren aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem mit zwei Personen besetzten VW Passat. Der 49-jährige Fahrer des VW Passat wurde schwer, die Beifahrerin lediglich leicht verletzt. Der 38-jährige Unfallverursacher wurde schwerstverletzt ins Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 30´000 Euro. Die Fahrbahn der B31 war bis 18:15 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

