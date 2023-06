POL-WES: Xanten - Täter stehlen Schmuck, Uhren und Spielekonsolen

Moers (ots) - Am Mittwoch, den 14. Juni, zeigte eine 39-jährige Moerserin eine Unfallflucht in der Polizeiwache Moers an. Um 08.25 Uhr befuhr die 39-Jährige mit ihrem PKW die Wilhelm-Schröder-Straße in Richtung Unterwall Straße und beabsichtigte auf den Parkplatz der Herman-Runge-Gesamtschule abzubiegen. Das Sichtfeld der 39-Jährigen war durch einen Bus ...

