POL-SO: Einbruchsversuch in den Glockenturm

Lippstadt (ots) - Am Montagmorgen, gegen 09:40 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Rixbecker Straße/Am Mondschein ein Verkehrsunfall. An der dortigen Lichtzeichenanlage wurden mithilfe einer Hubarbeitsbühne Reparaturen durchgeführt. Ein 56-jähriger Sattelzugfahrer aus Paderborn bog von der Rixbecker Straße nach links in die Straße Am Mondschein ab und touchierte die Hubarbeitsbühne. Durch den Zusammenstoß wurde ...

mehr