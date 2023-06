Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall mit Hubarbeitsbühne

Lippstadt (ots)

Am Montagmorgen, gegen 09:40 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Rixbecker Straße/Am Mondschein ein Verkehrsunfall. An der dortigen Lichtzeichenanlage wurden mithilfe einer Hubarbeitsbühne Reparaturen durchgeführt. Ein 56-jähriger Sattelzugfahrer aus Paderborn bog von der Rixbecker Straße nach links in die Straße Am Mondschein ab und touchierte die Hubarbeitsbühne. Durch den Zusammenstoß wurde ein 26-jähriger Mitarbeiter der Fachfirma leicht verletzt. Er befand sich zum Unfallzeitpunkt in dem Arbeitskorb der Bühne und kam in dem Korb zu Fall. Der 26-jährige Mann aus Hamm wurde durch die Feuerwehr geborgen und anschließend in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht. Der Sattelzugfahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallnahmen war die Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell