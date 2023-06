Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Festnahmen nach Ladendiebstahl

Soest (ots)

Am gestrigen Montag wurden zwei Ladendiebe in der Soester Innenstadt festgenommen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes in der Hansastraße beobachtete vier verdächtige Männer, die sich in dem Laden aufhielten. Einer der Männer nahm ein Kleid von einer Schaufensterpuppe, schnitt mit einer Schere das Sicherungsetikett ab und steckte das Kleid sowie eine Umhängetasche in einen mitgeführten Rucksack. Anschließend verließen die vier Männer fluchtartig das Geschäft und entfernten sich in Richtung Bahnhof. Die Zeugin und zwei weitere Zeugen aus dem Laden eilten den Tätern nach und konnten letztendlich einen der Männer stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ein weiterer Täter konnte ebenfalls noch im Bereich des Bahnhofes von der Polizei festgenommen werden. Die beiden derzeit in Soest lebenden Männer im Alter von 18 und 38 Jahren wurden im Anschluss zur Polizeiwache transportiert. Einer der beiden flüchtigen Täter kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 20 Jahre alt, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit goldfarbenem Aufdruck. Der Mann hatte ein Tattoo am Hals. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000, bei der Polizei zu melden.(dk)

