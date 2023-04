Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: PKW prallte frontal gegen einen Baum

Mönchengladbach-Hardt, 21.04.2023, 04:02 Uhr, Hardter Landstraße (ots)

Am frühen Morgen ereignete sich auf der Hardter Landstraße in Richtung Viersen ein schwerer Verkehrsunfall. Der 35 jährige Fahrer kam mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Der Fahrer konnte zwar sein Fahrzeug verlassen, wurde durch den Unfall jedoch so schwer verletzt, dass er noch vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt wurde und zur weiteren Behandlung in ein Spezialkrankenhaus transportiert werden musste. Die Hardter Landstrasse wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme für ca. 1,5 Std. voll gesperrt.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

