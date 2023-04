FW-MG: Zimmerbrand in einer Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Geistenbeck, 19.04.2023, 22:39 Uhr, Wickrather Straße (ots)

Gegen 22:40 Uhr wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Brand auf der Wickrather Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus einem gekippten Fenster im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses. Die Bewohnerin der Wohnung konnte sich aus eigener Kraft in den Hausflur retten und wurde von den Feuerwehrkräften ins Freie geführt und zur Erstversorgung an den Rettungsdienst übergeben. In der Wohnung war ein Heimsauerstoffgerät in Brand geraten. Umgehend wurde an der betroffenen Wohnungstür ein Rauchschutzvorhang installiert und ein mit Pressluftatmer ausgerüsteter Trupp mit C-Rohr zur Brandbekämpfung in die Wohnung geschickt. Gleichzeitig wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt, um eine Verrauchung des Treppenraumes zu verhindern. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell lokalisieren und entsprechende Löschmaßnahmen einleiten. Während der Löscharbeiten wurde der Treppenraum durch einen weiteren Trupp unter Pressluftatmer kontrolliert und einige im Gebäude verbliebene Personen über die Drehleiter betreut. Die Brandwohnung wurde zur weiteren Untersuchung an die Kriminalpolizei übergeben, alle übrigen Wohnungen blieben unbeschädigt und konnten an die Bewohner übergeben werden. Die verletzte Bewohnerin der Brandwohnung wurde zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III ( Rheydt ), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II ( Holt ),die Einheit Odenkirchen der freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt der Stadt Mönchengladbach sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Brandoberinspektor Stephan Müller

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell