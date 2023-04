Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Einsatzkräfte der Stadt Mönchengladbach unterstützten bei Evakuierungsmaßnahmen in Neuss

Neuss, 13.04. und 14.04.2023, 06:30 Uhr (ots)

In der Stadt Neuss ist es am 12.04 und am 13.04.2023 im Rahmen von Kampfmittelentschärfungen zu umfangreichen Evakuierungsmaßnahmen gekommen. Die Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach erreichte über die Bezirksregierung Düsseldorf ein Hilfeersuchen aus dem Rhein-Kreis Neuss. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte vor Ort hat die Feuerwehr Mönchengladbach in Zusammenarbeit mit den örtlichen Hilfsorganisationen am 13.04.2023 den Betreuungskombi (BtKombi) des Deutschen Roten Kreuzes und am 14.04.2023 einen Patiententransportzug (PT-Z 10), bestehend aus einem Einsatzleitwagen, vier Rettungswagen und vier Krankentransportwagen entsendet.

Im Breitstellungsraum der Stadt Neuss wurden dem Zugführer des PT-Z 10 zwei weitere Krankentransportwagen unterstellt. Die Einsatzkräfte aus Mönchengladbach mit der tatkräftigen Unterstützung der vier Einsatzkräfte aus Neuss wurden für die Rückführung von evakuierten Patientinnen und Patienten eingesetzt.

Im Einsatz waren Einsatzkräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Deutschen Roten Kreuzes, der Johanniter-Unfall-Hilfe, des Malteser Hilfsdienstes und der Einheit Information und Kommunikation der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jonas Günther

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell