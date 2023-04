Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Geburtstagsfeier gerettet

Mönchengladbach-Rheydt, 08.04.23, 20:23 Uhr Limitenstraße (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr zu einem steckengebliebenen Aufzug in ein Mehrfamilienhaus alarmiert. In kürzester Zeit konnten 5 Personen unverletzt befreit werden. Ehe sie jedoch den Aufzug verließen, reichten sie den Einsatzkräften der Feuerwehr eine große Torte an, mit der Bitte, diese besonders vorsichtig zu behandeln. Die Gruppe war inklusive Torte auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier im Haus gewesen und konnte nun ihren Weg mit dieser kleinen Unterbrechung ungestört fortsetzen.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug und ein Rettungswagen der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt).

Einsatzleiterin: Hauptbrandmeisterin Anja Wulf

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell