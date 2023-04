Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchwarnmelder retten Leben

Mönchengladbach- Odenkirchen, 05.04.2023, Losheimer Straße (ots)

Am frühen Abend alarmierte eine besorgte Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses auf der Losheimer Straße die Feuerwehr. Er wurde durch den Alarm eines Rauchwarnmelders aus einer benachbarten Wohnung auf das Brandereignis aufmerksam. Im Treppenraum und auf der Straße war bereits leichter Brandgeruch wahrnehmbar.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde die Wohnungseingangstüre geöffnet und die Einsatzkräfte fanden nach dem Öffnen der Türe eine stark verrauchte Wohnung vor. Die Rauch- und Geruchsentwicklung entstand durch den eingeschalteten Herd auf dem sich Gegenstände befanden, welche verbrannt waren. Die Brandreste wurden abgelöscht und aus der Wohnung entfernt. Mit einem Hochleistungslüfter wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Die in der Wohnung befindlichen Katzen wurden in ein nicht vom Rauch betroffenes Zimmer gebracht. Dort nahm die Besitzerin diese wieder unverletzt in Empfang.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer-und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr mit der Einheit Odenkirchen, sowie der Führungsdienst aus dem Führungs- und Lagezentrum der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Stefan Nießen

