FW-MG: Kunststoffbrand in einer Produktionshalle

Mönchengladbach Wickrath-Mitte, 05.04.2023, 05:45 Uhr, Hocksteiner Weg (ots)

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bemerkte gegen 05:45 Uhr bei seinem Kontrollgang einen Brandgeruch in einer Produktionshalle und meldete dies weiteren schon anwesenden Mitarbeitern. Diese alarmierten umgehend die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Innerhalb der Halle konnte ein Brandgeruch, welcher nach verbranntem Kunststoff roch, wahrgenommen werden. Durch einen Mitarbeiter der betroffenen Firma wurden die Einsatzkräfte auf eine Fehlfunktion eines Hochofens hingewiesen, in welchem Kunststoffteile verarbeitet werden. Ein Angriffstrupp, geschützt durch Atemschutz, kontrollierte den Bereich mit einer Wärmebildkamera. Es konnten am Hochofen keine Schadensmerkmale festgestellt werden. Der Hochofen war schon außer Betrieb und befand sich in der Abkühlphase. Nach durchgeführten Lüftungsmaßnahmen waren keine weitere Maßnahmen erforderlich.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Löschfahrzeug der FRW III (Rheydt), die Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt und ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Alexander Keuter

