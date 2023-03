Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach-Geistenbeck, 29.03.2023, 01.40 Uhr, Stapper Weg (ots)

Gegen 01:40 wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Brand am Stapper Weg alarmiert. Gemeldet war eine Rauchentwicklung aus dem Fenster im 1.Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Dieses Meldebild bestätigte sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte. Die Polizei hatte bereits alle übrigen Wohnungen evakuiert, da der Treppenraum rauchfrei war. Umgehend wurde ein Trupp unter Pressluftatmer mit einem C-Rohr zur Personensuche und Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung geschickt. Der vorgehende Trupp konnte den Brandherd in einem Zimmer schnell finden und Löschmaßnahmen einleiten. Zeitgleich wurde ein Hochleistungslüfter zur Entrauchung der Wohnung eingesetzt. Die übrigen Wohnungen wurden durch weitere Trupps kontrolliert, das Schadenereignis blieb aber auf das 1.Obergeschoss beschränkt. Nach Abschluß der Lösch- und Lüftungsmaßnahmen wurde die Brandwohnung zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III ( Rheydt ), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II ( Holt ),die Einheit Odenkirchen der freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt der Stadt Mönchengladbach sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Brandoberinspektor Stephan Müller

