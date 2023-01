Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vermehrt Pkw-Aufbrüche in Kassel: Täter haben es auf Wertsachen oder Werkzeuge abgesehen

Kassel (ots)

Kassel: In den letzten Tagen und Wochen wird die Kasseler Polizei vermehrt zu Pkw-Aufbrüchen gerufen, bei denen die Täter die Scheiben von geparkten Fahrzeugen einschlagen und aus den Wagen Wertsachen oder Werkzeuge entwenden. So gab es beispielsweise am heutigen Dienstag bereits vier solcher Meldungen aus Kassel. Die Ermittlungen zu möglichen Tatzusammenhängen und zu den Tätern dieser Pkw-Aufbrüche laufen entsprechend. Die Polizei ist bei der Aufklärung und der Verhinderung solcher Taten aber auch auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen: Schnelle Hinweise von Zeugen bei verdächtigen Beobachtungen sind für Fahndungserfolge von großer Bedeutung! Keine Wertsachen oder Werkzeuge sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen, verhindert Tatgelegenheiten!

Die erste der vier Meldungen am heutigen Dienstag ging schon in der Nacht, um 3:45 Uhr, bei der Polizei ein. Eine Anwohnerin aus der Straße "Pferdemarkt" hatte gesehen, wie drei junge Männer nach einem Pkw-Aufbruch in Richtung Weserstraße geflüchtet waren. Die sofort eingeleitete Fahndung führte in diesem Fall leider nicht mehr zum Erfolg. In der Straße "Pferdemarkt" waren ein Mazda und ein VW Golf aufgebrochen worden. Zudem meldeten sich im Laufe des heutigen Morgens weitere betroffene Autobesitzer aus der Straße "Pferdemarkt", der Müllergasse und der Sickingenstraße. In allen Fällen hatten die Täter Scheiben von Pkw eingeschlagen und es auf Werkzeug oder Wertgegenstände wie Portemonnaies abgesehen.

Die Ermittlungen zu den Pkw-Aufbrüchen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die in einem solchen Fall Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei. Sollten jedoch aktuelle verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem Pkw-Aufbruch gemacht werden, wird darum gebeten, die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu rufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell