POL-KS: Fußgängerin bei Unfall in Holländischer Straße schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Am heutigen Montagvormittag wurde eine Fußgängerin in der Holländischen Straße, in Höhe der Haltestelle Hegelsbergstraße, beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst. Die 69-Jährige aus Vellmar wurde dabei schwer, aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht lebensgefährlich verletzt und von Rettungskräften in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Unfalls kam es stadtauswärts zur kurzzeitigen Sperrung der Straße.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord zum Unfallhergang berichten, war eine 58 Jahre alte Frau aus Warburg mit ihrem Pkw gegen 10:45 Uhr stadtauswärts unterwegs. Die Fußgängerin überquerte zu dieser Zeit an der Fußgängerampel, von der Hegelsbergstraße kommend in Richtung Straßenbahnhaltestelle, die Fahrbahn. Die Autofahrerin hatte eigenen Angaben zufolge noch versucht, der Frau auszuweichen, sie aber mit der rechten Fahrzeugseite gestreift, wodurch diese zu Fall kam und verletzt wurde.

Welche der beiden Verkehrsteilnehmerinnen zur Unfallzeit Grün hatte, ist noch nicht abschließend geklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

