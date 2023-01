Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Außenbereich von Baumarkt: Verwirrter Tatverdächtiger am Brandort festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt: Am Samstagmittag wurden Feuerwehr und Polizei wegen eines Brandes im Außenbereich eines Baumarktes in der Hafenstraße gerufen. Wie sich herausstellte, waren dort gegen 13 Uhr verschiedene Baustoffe und Regale vorsätzlich angesteckt worden. Die Brandmelde- und Sprinkleranlage löste daraufhin aus und verhinderte ein weiteres Ausbreiten des Feuers sowie einen größeren Schaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Außenbereich war aufgrund des Brandes vorsorglich von den Marktverantwortlichen geräumt worden. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stellte sich ein 26-Jähriger aus Kassel bei den Einsatzkräften und gab an, den Brand gelegt zu haben. Er wurde im weiteren Verlauf durch ebenfalls eintreffende Polizeibeamte festgenommen. Da der Tatverdächtige einen verwirrten Eindruck machte, wurde er aufgrund seines Geisteszustandes anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell