Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruchsversuch in Geschäft in Wilhelmsstraße: 32-jähriger Tatverdächtiger dank Anwohner festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Die Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers noch am Tatort gelang der Kasseler Polizei in der Nacht zum heutigen Dienstag dank eines aufmerksamen Anwohners. Der Zeuge hatte gegen 3:45 Uhr in der Nacht beobachtet, wie ein Mann die Scheibe eines Geschäfts in der Wilhelmsstraße einschlug und sofort die Polizei alarmiert. Die nur wenige Minuten später am Tatort eintreffende Streife des Polizeireviers Mitte nahm dort den 32-Jährigen fest. Wie sich herausstellte, war die Scheibe eines Geschäfts für erlaubnisfreie Waffen mit einem schweren Stein eingeworfen worden. Der Täter hatte dann offenbar eine hinter der Scheibe stehende Glasvitrine eingeschlagen und vergeblich versucht, an die darin liegende Softairpistole zu gelangen. Bei dem festgenommenen 32-Jährigen, der aktuell einen Wohnsitz in Melsungen hat und der Polizei wegen Eigentums- und Drogendelikten bekannt ist, fanden die Beamten Einbruchswerkzeug. Des Weiteren wies er eine blutende Verletzung auf, die er sich möglicherweise bei dem Einbruchsversuch zugezogen hatte. Aufgrund der Verletzung und seines schlechten Gesundheitszustandes wurde er unter Begleitung der Polizei in ein Kasseler Krankenhaus gebracht, wo er sich aktuell noch befindet.

Die weiteren Ermittlungen gegen ihn wegen des versuchten Einbruchs dauern an und werden von den Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell