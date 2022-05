Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Winterberg

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg

Am 09.05.2022 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 17 jähriger Kleinkraftradfahrer aus Hallenberg die B236 von Hallenberg in Richtung Züschen. Kurz vor dem Ortseingang Züschen überholte der 17 jährige mehre Autos, die hinter einem Lkw her fuhren. Als er den Lkw überholen wollte, bog dieser nach links in eine Straße ab. Der junge Mann kollidierte seitlich mit der Sattelzugmaschine und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell