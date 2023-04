Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Vermutliche Verpuffung nach Gasausströmung

Mönchengladbach-Heyden, 08.04.2023, 04.14 Uhr, Oberheydener Straße (ots)

In den frühen Morgenstunden wurden in einem Mehrfamilienhaus auf der Oberheydener Straße die Bewohner durch einen lauten Knall geweckt. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten unverletzt durch die Kräfte der Feuerwehr gerettet werden. Nach der Untersuchung durch einen Notarzt wurden sie im weiteren Verlauf des Einsatzes in einem Bus der NEW´ untergebracht. Im Keller des Gebäudes entstand ein Brand. Während der Löschmaßnahmen wurden auch die benachbarten Gebäude vorsorglich evakuiert. Der hinzugerufene Energieversorger NEW` stellte die Gas- sowie Stromzufuhr der Gebäude ab und führte weitere Messungen durch. Ein hinzugerufener Statiker des Fachbereichs Bauordnung begutachtete die Gebäudestruktur und erklärte, nach der ersten Einschätzung, das Gebäude für standsicher. Die Bewohner konnten nach dem Einsatz kurz in ihre Wohnungen, um die wichtigsten Dinge mitzunehmen, bevor das Gebäude durch die Feuerwehr gegen unbefugtes Betreten gesichert wurde. Das betroffene Gebäude ist vorübergehend nicht bewohnbar. Die benachbarten Gebäude wurden mittels Gasspürgeräten frei gemessen und konnten den Eigentümern anschließend wieder übergeben werden. Die elektrische Versorgung der Nachbargebäude wird durch den Versorger im Laufe des Vormittages wieder hergestellt. Die Einsatzstelle wurde für weitere Ermittlungen an die Polizei übergaben. Wegen weiträumiger Straßensperrungen, kam es in den frühen Morgenstunden zu Verkehrsstörungen im Bereich Heyden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Löschfahrzeug der FRW II (Holt), der Abrollbehälter Atemschutz und ein Messfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

