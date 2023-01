Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Snapchat-Kontakt endet im Raub - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Samstag (21. Januar, gegen 20:38 Uhr) haben vier männliche Unbekannte einen 21-Jährigen mit einem Messer bedroht. Sie erbeuteten seine Bankkarte sowie Bargeld und flüchteten. Er blieb unverletzt. Der Bochumer stand zuvor via Snapchat im Kontakt mit einer vermeintlich 20 Jahre alten Duisburgerin. Ein Treffen sollte in der Nähe der Vennbruch-Schule an der Bahnhofstraße stattfinden. Anstatt der Duisburgerin traf der Geschädigte dort jedoch auf die vier Unbekannten. Die Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,70 bis 1,80 groß, überwiegend schwarz gekleidet, eine Person mit einer weißen Jacke, ein Klappmesser. Hinweise zu den Verdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

