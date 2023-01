POL-DU: Duissern: Versuchter Raub - Jugendliche bedrohen Achtjährige

Duisburg (ots) - Die Kripo sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Brand vom späten Donnerstagabend (19. Januar, 23:30 Uhr) am Lintorfer Waldweg geben können. Feuerwehr und Polizei sind gerufen worden, weil dort ein Schaltkasten an einem Bahnübergang in Flammen stand. Der Zugverkehr wurde nicht beeinträchtigt. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 11 unter der ...

