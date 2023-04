Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Innerstädtischer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW

Mönchengladbach-Rheydt, 11.04.2023, 11:35 Uhr, Gartenstraße (ots)

Kurz vor der Mittagszeit wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Gartenstraße in Fahrtrichtung Rheydt-Mitte alarmiert. Auf dem geraden Stück ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen. Drei weitere geparkte PKW wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die zwei Unfallfahrzeuge waren insgesamt mit drei Insassen besetzt, die geparkten PKW waren leer. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde ein Insasse bereits von Passanten betreut. Alle Betroffenen wurden an der Einsatzstelle notfallmedizinisch versorgt. Ein Person wurde so schwer Verletzt, dass sie zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in eine Krefelder Klinik geflogen wurde. Zwei weitere Insassen wurden zur Behandlung mit jeweils einem Rettungswagen in städtische Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Fahrzeugbatterien ab. Abschließend wurden auslaufende Betriebsmittel der Unfallfahrzeuge mit Bindemittel abgestreut. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Für den Zeitraum der Einsatzmaßnahmen musste die Gartenstraße teilweise gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungshubschrauber Christoph 9 (Duisburg), drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Sascha Göddertz

